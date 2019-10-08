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Северный Кавказ

Экскурсии на швейное производство организуют в Ставрополе за счет гранта форума "Машук"

Предполагается, что это поможет решить проблему нехватки профессиональных кадров

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Проект Made in Stav по проведению экскурсий на швейном производстве в Ставрополе выиграл грант на молодежном форуме "Машук". Помимо организации экскурсий, на средства гранта также обновят оборудование в цехе, сообщил во вторник ТАСС автор проекта Павел Калашников.

"Мы давно думали проводить экскурсии на производстве. За годы работы много друзей и знакомых появились, которым интересно на все это посмотреть. Они спрашивают, интересуются, поэтому возникла такая идея - выделить какой-то день недели и все показать, как все работает, как из куска материала получается готовое изделие. В ходе экскурсии можно будет самим попробовать что-то сшить", - сказал Калашников.

По его словам, также таким образом планируется решить проблему нехватки профессиональных кадров. Авторы проекта производят модульную, функциональную одежду под брендом Atech. В том числе выпускают умную одежду с подогревом. "У нас есть проблема нехватки швей. В основном все шьют сейчас классику, либо грубую спецовку. Нам не хватает швей, которые в хорошем качестве могли бы выполнять сложные изделия, которые у нас есть. Мы включили в работу курс по повышению квалификации, по подготовке швей", - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что проект выиграл грант в 200 тыс. рублей. "Деньги пойдут на проведение экскурсий, а также на обновление оборудования, поскольку мы закупали не новое, не все швеи могут на нем работать. Хотим поставить несколько современных машинок, чтобы молодежь пробовала, смотрела и тренировалась на новом современном оборудовании. Сейчас порядка семи человек работают, у нас небольшой цех", - рассказал Калашников.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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