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Северный Кавказ

Флешмоб с чтением стихов Хетагурова к 160-летию со дня рождения поэта прошел в регионах РФ

Стихотворения прозвучали на родных языках участников акции

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Около тысячи человек приняли участие в литературном флешмобе "Читаем Коста", приуроченном к 160-летию со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования и науки Северной Осетии.

"В акции участвовали воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся школ. В течение одного часа стихотворения читали одновременно на 20 площадках во всех районах республики и города Владикавказ", - говорится в сообщении.

К флешмобу присоединились и в других регионах России, а также за пределами страны. Произведения Хетагурова прочитали в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане, Башкирии, Якутии, Карелии, а также в Белоруссии. Стихотворения прозвучали на родных языках участников акции.

"Акция "Читаем Коста" открыла неделю, посвященную основоположнику осетинской литературы. Главная цель мероприятия - популяризация осетинского языка, приобщение подрастающего поколения к нашей культуре и творчеству великого Коста", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Северной Осетии Людмилу Башарину.

Хетагуров считается основоположником литературного осетинского языка, много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. В частности, его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".

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СКФОСеверная Осетия
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