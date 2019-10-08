Новое здание регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД открылось на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Новое здание регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД и отдельной роты ДПС открылось во вторник в Буденновске (Ставропольский край), сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД региона.

"Сегодня в Буденновске состоялось открытие нового здания МРЭО ГИБДД города на улице Пушкинской, 252. В новом регистрационно-экзаменационном отделе жители и гости Буденновского района смогут не только произвести регистрацию и снятие с учета транспортных средств, провести техосмотр, сдать экзамены на право управления транспортным средством, получить либо обменять водительское удостоверение, но и записаться через портал госуслуг, чтобы не ожидать своей очереди и сэкономить при оплате госпошлины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в здании есть комната матери и ребенка, детский уголок, комната для лиц с ограниченными возможностями.

"Электронные табло расположены по всему зданию, громкоговорящее устройство дублирует информацию. В новом здании также располагается и подразделение ГИБДД, обслуживающее все федеральные трассы вблизи Буденновска - отдельная рота ДПС города", - отмечается в пресс-релизе.