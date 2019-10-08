В Северной Осетии к юбилею Коста Хетагурова дублировали фильм на осетинский язык

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Художественный фильм "Фатима", снятый на русском языке по одноименной повести основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова в 1958 году, дублировали на осетинский язык к 160-летию со дня его рождения, сообщила во вторник пресс-служба Минкультуры Северной Осетии.

"14 октября в зале Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева состоится премьера дублированного на осетинский язык художественного фильма "Фатима", снятого в 1958 году к 100-летию со дня рождения Коста Хетагурова", - говорится в сообщении.

Дубляж фильма приурочен к 160-летию со дня рождения Хетагурова. Автором идеи и руководителем проекта, поддержанного ГТРК "Алания", является кинорежиссер Рафаэль Гаспарянц. Режиссером выступил Аким Салбиев, ему помогала ассистент Жанна Рамонова.

Фильм "Фатима" был снят на студии "Грузия-фильм" режиссерами Владимиром Валиевым и Ираклием Тархнишвили по сценарию Семена Долидзе, сообщила пресс-служба.

В фильме рассказывается о любви приемной дочери осетинского князя Фатимы и его сына Джамбулата. После начала войны с турками Джамбулат уходит на войну и пропадает, через несколько лет Фатима выходит замуж за батрака Ибрагима. Однако через семь лет Джамбулат возвращается из турецкого плена и требует, чтобы Фатима оставила Ибрагима, от которого у нее родился сын.

Коста Хетагуров считается основоположником литературного осетинского языка, также он много писал на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. В частности, он является автором этнографического очерка по истории осетин "Особа". Хетагуров также известен как живописец.