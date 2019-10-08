В Дагестане заменят школьные автобусы, эксплуатируемые более 10 лет

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Новые школьные автобусы взамен проработавшим более 10 лет появятся в Дагестане до конца года, на это выделено более 186 млн рублей, сообщается на сайте республиканского Минобразования.

"В этом году средства для замены устаревшего школьного транспорта выделены из республиканского бюджета: более 186 млн рублей на закупку 95 автобусов. Таким образом, работу по замене автобусов, эксплуатируемых более 10 лет, в Дагестане можно считать завершенной", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 70 автобусов в 2019 году закупят для школ, которые испытывают необходимость, но не имеют транспорта. "Главным критерием при распределении является удаленность школ от мест проживания учащихся", - уточнили в пресс-службе.

В 2018 году за счет субсидий из федерального бюджета старые автобусы были заменены в 140 школах республики. Всего в общеобразовательных организациях Дагестана в настоящее время в эксплуатации имеется 610 единиц школьного транспорта.