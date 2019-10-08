Первый ФОК появится в одном из аулов Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 8 октября. /ТАСС/. Первый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен в ауле Адыге-Хабль в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Новый современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом впервые появится у жителей аула Адыге-Хабль Адыге-Хабльского района. Строительство спортивного объекта ведется на территории парка аула по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что площадь двухэтажного комплекса будет составлять 1,4 тыс. кв. метров. Адаптированный для лиц с ограниченными возможностями здоровья комплекс будет включать тренажерный зал, универсальный игровой зал для игр в баскетбол, волейбол, гандбол и занятий по борьбе, самбо и дзюдо, а также раздевалки, душевые комнаты, кабинет врача и тренеров. На данный момент ведется устройство котлована и фундамента здания.