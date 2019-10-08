Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Первый ФОК появится в одном из аулов Карачаево-Черкесии

Он будет будет включать тренажерный зал, универсальный игровой зал для игр в баскетбол, волейбол, гандбол и занятий по борьбе, самбо и дзюдо

ЧЕРКЕССК, 8 октября. /ТАСС/. Первый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен в ауле Адыге-Хабль в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Новый современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом впервые появится у жителей аула Адыге-Хабль Адыге-Хабльского района. Строительство спортивного объекта ведется на территории парка аула по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что площадь двухэтажного комплекса будет составлять 1,4 тыс. кв. метров. Адаптированный для лиц с ограниченными возможностями здоровья комплекс будет включать тренажерный зал, универсальный игровой зал для игр в баскетбол, волейбол, гандбол и занятий по борьбе, самбо и дзюдо, а также раздевалки, душевые комнаты, кабинет врача и тренеров. На данный момент ведется устройство котлована и фундамента здания.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Мастер-классы по буги-вуги, фанку, степу и другим танцам пройдут на фестивале в Петербурге
В международном фестивале социального танца примут участие танцоры и музыкальные коллективы из России, Литвы, Великобритании, США и других стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС