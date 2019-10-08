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Саженцы для восстановления розария Льва Толстого в Ясной Поляне доставят из Франции

Французские специалисты также планируют оказать методическую помощь в восстановлении розария

ТУЛА, 8 октября. /ТАСС/. Розы старинных сортов передадут в музей-усадьбу Ясная Поляна из сада замка Эне-ле-Вьей (Ainay-le-Vieil) для восстановления розария, который существовал при жизни Льва Толстого. Договоренности об этом достигнуты с Фондом парков и садов Франции, сообщил ТАСС заведующий мемориальным природным комплексом Ясной Поляны Владислав Воронцов.

Розарий в усадьбе Льва Толстого создавался в том числе при участии его жены Софьи Андреевны, но в период революции 1917 года, гражданской и Великой Отечественной войн был фактически утрачен. Его восстановление началось в 2017 году при поддержке специалистов Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника "Воронцовский дворец".

"Розы росли на парадных клумбах у дома Толстого, и наша цель - вернуть первоначальный облик этой территории. Исторически сложилось, что не только в Ясной Поляне, но и по стране многие старинные сорта роз были утрачены, в том числе сорта центифолия (centifolia). Есть они в саду замка Эне-ле-Вьей, и наследница замка, княгиня, вице-президент Фонда парков и садов Франции Мари-Соль де ля Тур д"Овернь одобрила передачу саженцев исторических сортов роз", - сказал Воронцов.

Специалисты Фонда парков и садов Франции и замка Эне-ле-Вьей также намерены оказать методическую помощь в восстановлении розария. "Мы оказываем помощь с точки зрения культурной, чем финансовой, делимся технической информацией, консультируем по вопросам сохранения садов, парков. В Ясной Поляне очень трепетно относятся к памяти Толстого, и ведется большая работа по сохранению мемориальных лесов, растительного мира усадьбы", - рассказала ТАСС Мари-Соль де ля Тур д"Овернь.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Здесь он написал "Войну и мир", "Анну Каренину" и другие произведения, на территории усадьбы находится могила писателя. Леса, парки, сады в усадьбе Л. Н. Толстого вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, когда было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.

Замок Эне-ле-Вьей построен в XIV столетии, находится в департаменте Шер в центре Франции, включен в список историко-культурного наследия республики. Садово-парковый ландшафт начали создавать в XVII веке. На территории замкового парка сохранился старинный розарий, в нем собрана коллекция редких роз, в том числе находящихся под угрозой исчезновения.

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