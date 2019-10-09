Алтайские власти добиваются реставрации памятников архитектуры через суд

БАРНАУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края направило судебный иск к Минобороны РФ, в собственности которого находятся несколько исторических зданий в регионе. Дома требуют реставрации, но финансирование на эти нужды собственник не выделяет. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова.

"У нас в суде сейчас с Минобороны большое разбирательство - у них 5 объектов культурного наследия, которые нуждаются в ремонте. Поскольку один собственник, то у нас один иск по нескольким объектам", - сказала Кабанова.

По ее словам, речь идет о двух зданиях в Бийске на территории Музея истории Алтайской духовной миссии, расположенного в Архиерейском подворье - комплексе культовых, жилых и хозяйственных строений XIX века. Кроме того, в Барнауле на ул. Чкалова требует реставрации жилой деревянный дом, построенный в конце XIX века. Еще один особняк расположен в городе Павловск - ранее в нем размещался Крайвоенкомат. О каком пятом объекте идет речь, Кабанова не уточнила.

"Мы как орган исполнительной власти соблюли все необходимые регламентные действия, мы их предупреждали, понуждали, но, к сожалению, наши действия не возымели должного эффекта, и мы подали в суд", - пояснила представитель ведомства.

Она отметила, что один из объектов в Бийске, ранее находившийся в собственности Минобороны, - "Пассаж купца Копылова", построенный в начале XX века местным предпринимателем Антоном Копыловым, - передан городу. Власти подготовили эскизный проект реставрации здания и планируют выставить его на продажу за символическую сумму в один рубль при условии последующей реставрации в течение семи лет новым собственником.