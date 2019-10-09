Пострадавшим от паводка в Биробиджане выплатили более 27 млн рублей

ТАСС, 9 октября. Власти выплатили более 27 млн рублей пострадавшим от паводка в Биробиджане. Об этом сообщила в среду администрация города.

"1705 человек (554 семьи) получили компенсацию по 10 тыс. рублей. За частичную утрату имущества денежные выплаты в размере 50 тыс. рублей получили 207 человек (65 семей). Одному жителю Биробиджана было выплачено 100 тыс. рублей за полную утрату имущества. Всего же на выплаты пострадавшим горожанам было потрачено более 27 млн рублей", - сказал мэр города Александр Головатый.

В Биробиджане после обильных осадков дождевыми и грунтовыми водами подтопило 135 частных домов. В списки пострадавших от паводка попали более 2 тыс. человек. Вода покинула дома во второй половине сентября. Оценка ущерба продолжается.

Военные провели дезинфекцию еще около 140 приусадебных участков в микрорайонах Мясокомбинат и Заречье, всего обработано почти 1,23 тыс. Также была проведена дератизация 726 участков.