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Жителям Камчатки рекомендовали не выходить в море на лодках из-за циклона

Больше всего это касается Авачинской бухты

ТАСС, 9 октября. Спасатели из-за циклона в среду попросили жителей Камчатки не выходить в море на маломерных судах.

"Государственные инспекторы Центра ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) МЧС по Камчатскому краю обращаются к туристам, рыбакам и охотникам полуострова: в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями ни в коем случае не выходите на своих маломерных судах на воду. Особенно это касается Авачинской бухты. Здесь при усилении ветра волновой режим может измениться даже за небольшой промежуток времени", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

В связи с циклоном подразделения главка были приведены в режим повышенной готовности. Жителям Камчатки рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов.

По данным синоптиков, циклон затронет в основном Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, а также Елизовский и Усть-Большерецкий районы. В ночь на четверг и утром 10 октября ожидаются сильные дожди, в горных районах - дожди со снегом. На побережьях прогнозируется усиление ветра, порывы которого будут достигать 18-23 м/с.

Ожидается, что уже 12 и 13 октября в регион придет еще один мощный циклон. Он также принесет дожди и сильный холодный ветер.

Теги
РоссияКамчатский край
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