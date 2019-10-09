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Приложение "Метро Москвы" пополнилось маршрутами МЦД

Сегодня приложение используют более 2,5 млн человек в девяти странах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Приложение "Метро Москвы" пополнилось перспективной схемой подземки с линиями Московских центральных диаметров (МЦД). Пользователи получили возможность подсчитать время поездки с учетом диаметров и проложить самый быстрый маршрут. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В приложении "Метро Москвы" появилась перспективная схема метро с МЦД. На карте также отмечены станции Большой кольцевой линии и новые станции метро до 2021 года, включая Некрасовскую линию. Теперь все желающие смогут подсчитать время поездки и проложить самый быстрый маршрут уже с учетом МЦД-1 и МЦД-2, а также еще строящихся станций", - сказал собеседник агентства.

Для просмотра перспективной схемы метро нужно будет перейти в соответствующий раздел с помощью специальной кнопки на главной странице приложения. Обновленную версию приложения можно скачать в Apple AppStore и Google Play Market. Приложение используют более 2,5 млн человек в девяти странах.

Просчитать время в пути по первым двум диаметрам также можно с помощью маршрутизатора в разделе МЦД на сайте Московского метрополитена. В ближайшее время в нем появится новая функция: расчет стоимости проезда на диаметрах с помощью тарифного калькулятора. Кроме того, маршрутизатор установлен в демонстрационном павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.

Движение по первым двум МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска будет запущено в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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