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Северный Кавказ

В шести районах Чечни реализуют разработанные студентами проекты благоустройства

Они созданы на базе регионального центра компетенций по вопросам городской среды

ГРОЗНЫЙ, 9 октября. /ТАСС/. Проекты благоустройства, разработанные студентами на базе регионального центра компетенций по вопросам городской среды, реализуют в 2019 году в шести районах Чечни. Об этом ТАСС сообщили в региональном Министерстве строительства и ЖКХ.

"В 2019 году в шести муниципалитетах Чеченской Республики реализуются проекты благоустройства, разработанные студентами. Они созданы на базе регионального центра компетенций по вопросам городской среды. Была достигнута договоренность о его основании с руководством Грозненского государственного нефтяного технического университета им. М.Д. Миллионщикова", - отметили в министерстве.

Таким образом решается вопрос кадрового дефицита и реализуются задачи нацпроекта "Жилье и городская среда". "Реализация нацпроекта позволяет выявлять и поощрять талантливую молодежь с целью воспитания поколения архитекторов, способных профессионально и творчески решать задачи градостроительства и архитектуры, сохраняя историческое наследие и городскую среду региона", - добавили в пресс-службе.

Региональный центр компетенций функционирует с 2018 года. В нем разрабатываются новые идеи в сфере благоустройства. Один из проектов, разработанных студентами, - парк в городе Аргун. На его территории уже оборудована площадка для воркаута, близится к завершению монтаж тротуарной плитки, предусмотрено обновление освещения, установка скамеек и урн, озеленение, устройство шатров и беседок.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОЧечня
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