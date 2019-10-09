Терминалы для оплаты банковскими картами установили в трамваях Пятигорска

ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Жители и гости Пятигорска теперь могут оплатить проезд в городском трамвае банковской картой, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Для удобства пассажиров во всех трамваях, выходящих на линию, работают терминалы по приему оплаты банковскими картами. Для этого достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту или смартфон", - говорится в сообщении.

Отличительный знак транспорта, в котором можно оплатить проезд таким образом, - наклейка с логотипом Сбербанка, совместно с которым город реализует этот проект.

В сообщении отмечается, что проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте успешно работает в более чем 30 регионах страны.