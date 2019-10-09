Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Терминалы для оплаты банковскими картами установили в трамваях Пятигорска

Для этого достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту или смартфон

ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Жители и гости Пятигорска теперь могут оплатить проезд в городском трамвае банковской картой, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Для удобства пассажиров во всех трамваях, выходящих на линию, работают терминалы по приему оплаты банковскими картами. Для этого достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту или смартфон", - говорится в сообщении.

Отличительный знак транспорта, в котором можно оплатить проезд таким образом, - наклейка с логотипом Сбербанка, совместно с которым город реализует этот проект.

В сообщении отмечается, что проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте успешно работает в более чем 30 регионах страны.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Парку "Южные культуры" в Сочи вернут облик начала ХХ века
К восстановлению парка привлекут историков, сотрудников архивов и архитекторов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС