Парку "Южные культуры" в Сочи вернут облик начала ХХ века

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Сочинскому парку "Южные культуры", переданному под управление Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику, к новому туристическому сезону вернут первоначальный облик 1910-1911 годов. Об этом журналистам в среду сообщил директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

"Парк "Южные культуры" - один из старейших парков на Черноморском побережье, имеющий богатую историю. Принято решение о восстановлении его первоначального облика, который был в 1910-1911 годах. Важно сделать этот прекрасный парк, дендрологическая коллекция которого будет сохранена, местом семейного отдыха жителей Сочи и многочисленных туристов", - сказал он.

Все планы по преобразованию парка руководство заповедника согласует с общественностью. Для более полного воспроизведения его исторического облика привлекут историков, сотрудников архивов, архитекторов, пояснил Шевелев.

"На территории парка проложим тропинки, дорожки, установим беседки и организуем зоны отдыха на лужайках, исключив кафе. Здесь на 19 га не останется ни одного квадратного метра мертвых зон. Планируется, что парк "Южные культуры" будет открыт для посетителей с раннего утра до позднего вечера", - добавил директор заповедника.

О парке

Парк "Южные культуры" основал генерал Даниил Драчевский на землях своего имения "Случайное" в 1910-1911 годах на площади 11 га. С 1920 года он входил в состав совхоза "Случайное", в 1929 году совхоз и парк получили название "Южные культуры". Площадь парка составляет около 20 га.

По планировочному типу парк относится к числу пейзажных. Его главное богатство - редкие растения. Здесь собрана одна из крупнейших в стране коллекций экзотов, привезенных со всего мира.

Распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии РФ парк "Южные культуры" передали под управление Кавказскому госзаповеднику.