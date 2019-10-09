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Северный Кавказ

Итоги автопробега ЮФУ по Северному Кавказу подведут на научном форуме в ноябре

Научный форум "Мир Кавказу" пройдет 12-13 ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Студенческая делегация Южного федерального университета (ЮФУ) в среду из Ростова-на-Дону отправилась в автопробег в рамках федерального молодежного проекта "Мир Кавказу", его итоги подведут в ноябре на научном форуме в Ростове-на-Дону. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов.

"У нас 12-13 ноября состоится заключительный научный форум "Мир Кавказу", на котором мы соберемся, обсудим итоги этого года и выстроим планы на следующий год", - сообщил он.

В рамках автопробега, который пройдет с 9 по 15 октября, представители ЮФУ посетят Кабардино-Балкарский государственный университет, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального университета, Майкопский государственный технологический университет.

Вместе с представителями ростовского университета в регионах проведут социологические и этнокультурные исследования, направленные на формирование добрососедских межнациональных взаимоотношений и знаний у современной студенческой молодежи о культуре народов Юга России, круглые столы с участием экспертов по вопросам противодействия распространению идеологии терроризма в молодежной среде, а также представят научные доклады об опыте гармоничного взаимодействия различных народов и культур на Северном Кавказе.

Теги
РоссияСеверный КавказРостовская областьСКФО
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