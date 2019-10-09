Кисловодский фарфор признан лучшим брендом Ставрополья в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Итоги первого краевого конкурса "Сувенир Ставрополья" подвели в Ставрополе. Жюри признало лучшим брендом региона в 2019 году набор фарфоровых изделий, представленных мастером из Кисловодска, передает корреспондент ТАСС с церемонии оглашения победителей.

"В своих работах воплотил образы казаков и казачек, минеральных источников <…> Еще когда я только учился ремеслу, первый учитель мне говорила, чтобы я смотрел, что находится вокруг: горы, Эльбрус, Кисловодск. Где живешь, то и впитываешь. У каждой местности должны быть свои символы, сувениры, чтобы гости могли увезти домой частичку этого места", - сказал журналистам автор работ Амин Узденов.

Первый конкурс "Сувенир Ставрополья" собрал более 350 участников, сообщила на церемонии министр культуры края Татьяна Лихачева. "Представлены были абсолютно разные идеи и сувениры <…> Конкурс оценивало компетентное жюри, думаю, им было непросто отобрать 65 работ, которые вышли во второй тур. Эти работы были представлены на главной площадке празднования Дня края - Александровской площади", - сказала она.

Конкурс проходил по четырем номинациям. Лучшим гастрономическим сувениром края признали подарочный набор мясной продукции предпринимателя Александра Удовитченко из города Светлограда, в номинации "Идея сувенира" лучшей признали Дарью Кирину из Ставрополя с предложением создания настольного органайзера в виде слона. "Сувениром Ставрополья" стала коллекция изделий из керамики "Легенды Сарматского моря" Анны Багдасаровой и Катерины Ли из Ставрополя.

Конкурс "Сувенир Ставрополья" может стать ежегодным. "Такого энтузиазма участников никто не ожидал. Впервые на моей памяти в регионе прошел конкурс такого масштаба и содержания. Это очень важно, мы часто говорили, что Ставрополью не хватает своего бренда, настоящего, привлекательного, и первый шаг в этом направлении сделан <…> Предлагаем объявить конкурс ежегодным", - сообщил на церемонии председатель жюри, председатель регионального Союза дизайнеров Юрий Бударин.