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Северный Кавказ

Чеботарев: создание культурного центра во Владикавказе возможно в рамках нацпроекта

По словам министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева, регионам СКФО до 2024 года будет выделено 4,8 млрд рублей в рамках национального проекта "Культура"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Строительство во Владикавказе многофункционального культурного центра, вопрос о необходимости которого неоднократно поднимал дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, возможно в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Я надеюсь, Валерий Абисалович [Гергиев], что на этот раз такой проект будет реализован. Вы знаете, что проект строительства культурного центра, причем такого многофункционального культурного центра, то, о чем вы говорили, он сейчас есть. И планируется его финансирование правительством. В частности, на национальный проект "Культура" предусмотрено выделение до 2024 года порядка 112 млрд рублей. Это серьезные деньги", - сказал он.

Чеботарев пояснил, что регионам Северного Кавказа до 2024 года будет выделено 4,8 млрд рублей из этой суммы. "Предполагается строительство в том числе культурных центров, и музыкальных образовательных учреждений, и музеев, и других объектов культурного значения. Так что мы считаем, что это будет такой серьезный толчок для развития культуры и на Северном Кавказе. Но в целом, если говорить по России, то серьезный толчок для развития культуры в Российской Федерации", - пояснил министр.

В конце сентября Гергиев сообщал журналистам на церемонии открытия Третьего международного фестиваля "Мариинский-Владикавказ" о том, что поднимет вопрос о создании Северо-Кавказского культурного центра во Владикавказе. О намерении построить на своей малой родине культурный центр он впервые сообщил в день своего 50-летия во Владикавказе в 2003 году. Тогда музыкант пообещал привлечь к этому архитекторов с мировыми именами и инвесторов.

Проект Кавказского музыкально-культурного центра стоимостью свыше 9 млрд рублей, разработанный знаменитым британским архитектором Норманом Фостером, был представлен на Международном инвестиционном форуме в Сочи в 2007 году, однако Северной Осетии пришлось отказаться от его реализации. Возведение центра в соответствии с новым планом должно обойтись в сумму не более 4 млрд рублей.

Новый проект Северо-Кавказского культурного центра имени Валерия Гергиева разрабатывает французский архитектор Ксавье Фабр. Он также является автором проекта концертного зала "Мариинский" в Санкт-Петербурге с уникальной акустикой, строительство которого было осуществлено в рекордно короткие сроки.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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