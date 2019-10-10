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Федеральные трассы Забайкалья оснастили системами контроля за погодой

Помимо этого, видеокамеры позволяют удаленно контролировать состояние проезжей части

ЧИТА, 10 октября. /ТАСС/. Более 40 автоматизированных метеорологических комплексов были установлены на трех федеральных автодорогах в Забайкальском крае, что позволяет в режиме онлайн следить за погодой вдоль трасс и реагировать на ее изменения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба упрдор "Забайкалье" (подведомственно Росавтодору).

"Упрдор "Забайкалье" в рамках подготовки к зимнему периоду 2019-2020 годов завершило работы по установке 41 автоматизированной системы метеорологического обеспечения на федеральных автодорогах региона. Это дает дорожникам возможность в режиме реального времени оценивать факторы риска для автотранспорта, своевременно принимать решения об устранении последствий климатических воздействий и обеспечить безопасный проезд по федеральным трассам региона", - говорится в сообщении.

Автоматизированные комплексы производят беспрерывный сбор и первичную обработку данных с метеодатчиков и передают информацию в ситуационный центр упрдор "Забайкалье". Они также оснащены видеокамерами, которые позволяют удаленно контролировать состояние проезжей части. Системы отечественного производства защищены от пыли и влаги, приспособлены к работе в любых погодных условиях.

На территории Забайкальского края находятся три федеральных трассы - это автодорога А-350 (Чита - Забайкальск - граница с КНР), "Байкал" (Иркутск - Чита) и "Амур" (Чита - Хабаровск). Их общая протяженность - свыше 1,6 тыс. км. На трассе "Амур" установлено 17 метеорологических комплексов, на трассе "Байкал" - 11, на автодороге А-350 - 13.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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