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Ремонт вышедшего из строя энергоблока Харанорской ГРЭС в Забайкалье завершат до 22 октября

Во вторник из-за отключения энергоблока без электричества осталось 58 тыс. жителей Забайкальского края

ЧИТА, 10 октября. /ТАСС/. Ремонт на энергоблоке №2 Харанорской ГРЭС, вынужденное отключение которого произошло 8 октября, завершится не позднее 22 октября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Во вторник из-за отключения энергоблока №2 на Харанорской ГРЭС без электроснабжения остались 58 тыс. жителей Забайкальского края. В течение получаса их вновь подключили к электроснабжению по временным схемам.

"Вынужденное отключение блока №2 от сети вызвано нарушениями в работе щеточно-контактного аппарата генератора блока. По информации энергетиков, ремонтные работы будут полностью завершены не позднее 22 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Для покрытия потребности Забайкальского края в электроэнергии осуществляются перетоки из смежных энергосистем. Однако ситуация осложняется, так как отказы генерирующего оборудования зафиксированы на объектах электрогенерации в соседних Амурской области и Бурятии. "Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей введен запрет на производство плановых работ и переключений - режим "технологической тишины", - добавили в пресс-службе.

Ситуация находится на контроле регионального штаба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

Харанорская ГРЭС - крупнейшая тепловая электростанция Забайкальского края. Предприятие расположено в поселке Ясногорск на реке Онон и принадлежит Группе Интер РАО. В 2002 году было принято решение о сооружении третьего энергоблока ГРЭС, строительство которого началось в 2008 году. С вводом энергоблока в 2012 году установленная мощность станции увеличилась с 430 МВт до 655 МВт.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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