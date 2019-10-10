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Пострадавшие от паводка дома в отдаленном иркутском селе отремонтируют в 2020 году

Для этого в Алыгджер доставят 4 тыс. тонн стройматериалов

ИРКУТСК, 10 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт пострадавших от паводка домов в труднодоступном селе Алыгджер в Иркутской области планируется сделать в 2020 году. Об этом в четверг сообщил журналистам глава региона Сергей Левченко.

Процесс осложняет то, что завезти стройматериалы можно только по зимнику.

"Мы в принципе задачу по расселению пострадавших там решили: детей - в интернаты, тех людей, у которых сложности были с жильем, поместили в другие дома. Поэтому острой ситуации с временным жильем нет, но задача все равно стоит к осени следующего года все ремонты завершить. Капитальный ремонт делается в течение недели. Даже если мы начнем в марте или апреле, то 100 домов, которые нужно отремонтировать, три-четыре бригады к октябрю сделают", - сказал Левченко.

По его словам, самые необходимые материалы, которые были нужны, в частности, для ремонта школы, в село завезли вертолетом. Доставить весь объем авиацией невозможно, для этого потребуется совершить около 1 тыс. рейсов. Поэтому завозить будут по зимнику, который откроется в ноябре. Всего в Алыгджер необходимо доставить 4 тыс. тонн стройматериалов, которые также нужны для строительства новой школы-сада-интерната.

Село Алыгджер Нижнеудинского района расположено в историко-культурном регионе Тофалария, где проживает малочисленный коренной народ тофалары. Связь с Тофаларией обеспечивает авиация, а также зимник в холодное время года. Алыгджер сильно пострадал в результате паводков в июне-июле.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, в восьми районах региона было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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