Против "тлена и утопии". Как жители "скидываются" на возрождение своих сел

Когда выпускнице вуза Кате Ефремовой пришлось выбирать — продолжать карьеру в министерстве или вернуться в родной поселок и заниматься там общественной жизнью, она решила, что "сидеть в офисе скучно", и выбрала второе

Чтобы добраться от Петрозаводска до поселка городского типа с уютным названием Пряжа, нужно проехать 50 км по федеральной трассе "Кола" в сторону Санкт-Петербурга. Примерно через час вы окажетесь в тихом населенном пункте на берегу озера Пряжинское, где живут примерно 3,5 тыс. человек. Около 10 утра на улицах поселка пусто. Никто из малочисленных прохожих не смог подсказать нам, в каком направлении двигаться к дому Кати Ефремовой. А ведь именно эта девушка организовала в Пряжинском районе сообщество благотворителей, которое успешно и самостоятельно решает проблемы поселений, не дожидаясь ничьей поддержки. Несмотря на то, что Кате тогда было всего 22, подошла к своим задачам она фундаментально — сказалось образование, полученное на факультете социологии Петрозаводского госуниверситета. В результате Фонд содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района "Мельница", которым она руководит, совмещает и научно-исследовательский подход, и обычное русское стремление помогать и людям, и самим себе. Первый грант "Я вернулась сюда в 2011 году после вуза. Мне предлагали остаться работать в Петрозаводске в Министерстве по делам молодежи, на тот момент я уже четыре года работала в Детском юношеском центре (ДЮЦ). Выбирая между интересным творческим процессом и сидением в офисе за важной, но все-таки невидимой бумажной работой, я выбрала первое и вернулась в Пряжу", — рассказывает Катерина. Рады были Кате и руководители района. В Пряже девушке предложили заняться созданием этнокультурного центра. От администрации молодому специалисту досталось бывшее здание банка 1933 года постройки и рабочий стол. Все остальное нужно было искать, создавать, привлекать и нарабатывать. Катерина хоть и была вчерашней выпускницей, пожаловаться на отсутствие опыта не могла. В 18 лет, еще на первом курсе, она получила свой первый грант от международной некоммерческой организации. Детскому центру тогда выделили более 150 тыс. рублей на создание молодежной социологической службы Петрозаводска.

Описание Екатерина Ефремова © Анастасия Кошелева/ТАСС

Сначала Катя организовала для старшеклассников лекции вузовских преподавателей. Причем ребята не только изучали теорию, но и на практике знакомились с работой социолога — по заказу администрации города опрашивали ровесников на темы молодежной политики и городской среды. Руководство ДЮЦа поначалу отговаривало девушку браться за фандрайзинг (процесс привлечения сторонних денежных средств и иных ресурсов, необходимых для реализации определенного проекта или деятельности в целом — прим. ТАСС), чтобы не взваливать ни на себя, ни на бухгалтерию муниципальной организации, никогда не имевшей дела с иностранными грантами, такую ответственность. Но девушка взялась, и не зря: умение формулировать выигрывающие заявки ей весьма пригодилось в дальнейшем. "Было много сил, энергии и приятной наивности, что все получится. Когда такая наивность есть, можно действительно сделать все", — рассказывает Катя уже про свой следующий проект — этнокультурный центр в Пряже. "Этнокультурный центр должен был стать и визит-центром территории, должна была появиться музейная экспозиция. Ни о какой поддержке из бюджета речи не шло. Была только минимальная зарплата в 11 тыс. рублей. И мы стали писать первые заявки на гранты", — вспоминает о том времени Екатерина. А теперь "Мельница" Благодаря небольшим грантам и проектам со школьниками по описанию часовен, поклонных крестов, старинных домов и других памятников Пряжинского района материальная база для этнокультурного центра хоть и медленно, но все же росла. На средства грантов покупали спальные мешки, туристические коврики, триммеры, чтобы косить траву вокруг заброшенных исторических объектов. А сама работа состояла в том, чтобы обновлять информацию о памятниках, делать фотографии, готовить турмаршруты. Это было особенно важным, так как последнее описание памятников делалось в 1986 году, поэтому информация в буклетах была устаревшая: многие памятники с тех пор пришли в негодность. Были и другие задачи: сохранение и популяризация карельского языка, работа с ремеслами, презентация культурного наследия южных карелов как в музее, так и через интерактивные формы.

Описание Этнокультурный центр Пряжинского района © Пресс-служба Фонда "Мельница"

Но самый сильный скачок в развитии этнокультурного центра дал День республики, который в 2013 году решили провести в Пряже, выделив для этого 50 млн рублей. "Мы были первые, кому дали эти 50 млн рублей. 8,5 млн из них наш глава вложил в этнокультурный центр. Он сразу дал деньги на то, чтобы сделать фасады, все внутренние работы довести до ума, музейную экспозицию и закупить минимально мебель. У этнокультурного центра здесь шикарный потенциал. Пряжа — транзитная территория, сюда много гостей можно завозить, хотя сейчас это направление слабо развивают", — с грустью говорит Екатерина. В 2014 году Ефремова покинула этнокультурный центр и решила самостоятельно заниматься общественными вопросами. Быстро нашлись единомышленники. Так появился Фонд содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района "Мельница". "На тот момент я уже знала о такой модели, как фонд местного сообщества. Мне она очень импонировала, потому что мне казалось, что на такой маленькой территории только объединение ресурсов может реально к чему-то привести. Фонд местного сообщества выстроен на модели системы управления представителей общественности, органов власти и бизнеса. Совместными силами формируем пул для поддержки инициативы, проектов, которые сами люди считают важными".

Описание Екатерина Ефремова (вторая слева) на вечернем благотворительном мероприятии "Круг благотворителей" © Пресс-служба Фонда "Мельница"

Екатерина понимала, что золотые горы в некоммерческом фонде ее не ждут. Муж поддержал, хотя тоже осознавал: жить придется на его зарплату госслужащего. И сегодня Катерина по-прежнему уверена: если решила заниматься НКО, нужно быть готовой отдавать ему сто процентов своего рабочего времени. Так девушка и сделала, сосредоточив все усилия на "Мельнице", и у нее получилось создать сильную и действительно эффективную организацию. Хоккейная команда Поначалу "Мельница" вместе с администрацией поселения организовывала выставки, фестивали, был открыт ремесленный лагерь для детей, создан интерактивный портал с историческими визитками территорий Пряжинского района. Потом пошла работа значительнее: было собрано 250 тыс. рублей на строительство открытого катка на берегу озера. "Я брала размеры стандартной площадки, чтобы она подходила под хоккей. Хотя хоккея на тот момент в Пряже не было". Хоккея не только не было, но и никто не верил, что он будет. Последний матч любительской команды здесь состоялся в 1991 году. "Это все тлен и утопия" — так единогласно отозвались на инициативу девушки. Но Ефремову это не остановило. "Через год кто вышел на этот лед? Конечно, "ветераны" хоккея, которые играли здесь в 1980–1990-е годы", — улыбается Катя.

Описание Хоккейная команда поселка Пряжа "Метеор-юниор" © Пресс-служба Фонда "Мельница"

Без особого труда "ветераны" заинтересовали игрой детей, которые начали по пятам ходить за ними на лед, хотя он совершенно не подходил для хоккейных матчей. В один прекрасный день, рассказывает Катя, все они пришли в "Мельницу" и сказали, что им нужно установить освещение у катка и помочь найти деньги на экипировку. "Хоккей безумно дорогой. Одна форма на ребенка — простого полевого игрока — стоит 35 тыс. рублей. На вратаря — 60 тыс. Не дай бог, у тебя ребенок — вратарь, который вырастает через год, и ему снова нужна форма", — шутит Катя. "Мельница" согласилась поддержать хоккеистов, но с условием, что в Пряжинском районе появится официальный детский хоккей. Сейчас хоккейный клуб "Метеор" зарегистрирован как самостоятельная организация. У ребят есть свой тренер, расписание игр, экипировка. Также у клуба есть денежный фонд, который удалось собрать с помощью фонда "Мельница". Возрождение хоккея в Пряже привело к тому, что в поселке вернули к жизни второй открытый каток, потому что одного стало не хватать: любители просто покататься на коньках приходили на лед прямо во время хоккейных тренировок. Все это смогли обеспечить за счет самих жителей Пряжи и грантовой поддержки, которую помогает искать "Мельница". "В этом году мы провели в Петрозаводске первый благотворительный хоккейный турнир "Ледокол". Взрослые команды из Финляндии, Костомукши, Петрозаводска и Санкт-Петербурга сыграли в поддержку детей. Мы сделали платный вход — 50 рублей. Все средства, которые мы собрали за два дня турнира, а это 185 тыс. рублей, мы пустили в грантовый пул для детей", — отметила Екатерина. Деньги нужны клубу для реализации трех проектов, один из них — "Мировое турне", так называется самый масштабный проект команд "Шуйские соколы" и пряжинского "Метеора", в рамках которого запланировано участие в четырех турнирах разного уровня игр. Турниры необходимы, так как детям, которые занимаются в течение четырех-пяти лет, сложно сохранить ледовую практику, для них существует не так много турниров. Пришлось придумать свой. Наставники составили календарь выездных игр. В январе, например, команды поедут играть в Финляндию. Благотворительные круги Доверие людей можно заработать двумя путями, считает Екатерина: можно превращать свои обещания в реальные дела, которые будут видеть все, а можно вовлекать людей в свою работу, чтобы каждый смог реализовать свою идею.

Описание Жители-волонтеры проекта "Малышок", который был реализован коллективом Детской консультации после поддержки на "Круге благотворителей" © Пресс-служба Фонда "Мельница"

"Мы стали искать разные формы работы с населением, чтобы все понимали: они сами это и делают. Сложили вместе три социальные технологии, и это сработало", — объясняет Екатерина теоретическую базу проекта "Социальный паспорт района", благодаря которому все семь сельских поселений Пряжинского района начали постепенно улучшать свою жизнь. "Социальный паспорт района — это часть проекта "Радиус Доверия", поддержанного Фондом президентских грантов. Это исследование, в ходе которого жители выстраивают рейтинг проблем и оценивают перспективы: что лично они способны сделать, чтобы их решить. Опрашивать 1200 человек вызвались 87 волонтеров. Результаты опроса показали, что больше всего людей волнует уровень здравоохранения, плохие дороги, низкий уровень транспортного обслуживания районов, мусор, электроснабжение, ЖКХ. Классический клубок проблем, из которого фонд "Мельница" предложил вытягивать короткие ниточки, с которыми жители могут разобраться самостоятельно. Сельские сходы, на которые приходят и сотрудники администрации, и представители местного бизнеса, и просто люди, отбирают три, на их взгляд, важных проекта по своим силам, после чего приходит время "скидываться" на их реализацию. На благотворительные вечера, по британской модели Giving Circle ("Дающий круг"), приглашают всех жителей поселения. Под живую музыку и организованный фуршет три автора лучших проектов представляют гостям предложения, после чего уходят и оставляют послов. Посол — это первый донор, который не только поручится за вас, но и первый даст денег на воплощение проекта в жизнь.

Описание Детская площадка в Пряже, сделанная на средства и усилиями местных жителей © Анастасия Кошелева/ТАСС