Экопарк в Приморском районе Петербурга откроют в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Экопарк рядом с Юнтоловским заказником в Приморском районе Санкт-Петербурга откроют в 2021 году, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

"Заключен контракт на строительство экопарка на Камышовой улице в Приморском районе. Подрядчику <…> предстоит выполнить основной комплекс работ на площади в 75 га. <...> Открыть новый парк планируется в 2021 году", - говорится в сообщении.

Экопарк будет состоять из лесопарковой зоны - с нетронутой живой природой - и зоны, оборудованной спортивной, детскими площадками, площадками для тихого отдыха и амфитеатром.

В месте впадения Восточного канала Юнтоловской дачи в реку Глухарку появится смотровая площадка с ротондой. В маршрут экотроп войдут площадки у воды и деревянные настилы.