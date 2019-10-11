В КЧР выбрали победителей конкурса молодых предпринимателей региона

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 11 октября. / ТАСС/. Победителей регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель России 2019" определили на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР), молодые бизнесмены получили награды в 10 номинациях, передает корреспондент ТАСС.

"Данный конкурс проводится уже восьмой раз с 2011 года в рамках федерального проекта Минэкономразвития РФ "Популяризация предпринимательства" и направлен на выявление и поощрение наиболее ярких представителей бизнеса регионов в возрасте до 30 лет", - сообщил ТАСС представитель оргкомитета регионального этапа конкурса.

Победители среди молодых предпринимателей КЧР определились в 10 номинациях. "Социальное предпринимательство" - Рамазан Узденов с проектом по возрождению производства национальных карачаевских ножей, в номинации "Женское предпринимательство" победу одержала Салима Эльканова с консалтинговым агентством.

В номинации "Франчайзинг" первым стал Руслан Джукаев - лицензированный партнер компании "Свитипс", в "Сфере услуг" победил Ахмат Текеев с проектом строительства жилых домов, лидером в категории "Предпринимательство в сфере образования" стал Мурат Озов с проектом краткосрочных образовательных курсов по повышению финансовой грамотности. Первым в номинации "Производство" стал Эдуард Джанкезов - создание производства по гранулированию древесных отходов за 188 млн рублей.

Лучшим интернет-предпринимателем стал Нюр-Ахмат Байрамуков и его маркетплейс туристических услуг КЧР. В категории "Инновационное предпринимательство" победу одержал Магомет Кочкаров с сайтом и приложением онлайн-такси с национальным колоритом "Арба".

Награду в номинации "Торговля" забрал Денис Брем с проектом по производству и реализации халяльной косметики AIS, лучшим в категории "Сельскохозяйственное предпринимательство" стал Расул Лайпанов и проект по выращиванию и полной переработке товарной рыбы.