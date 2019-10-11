Жители Бурятии подали около 1,4 тыс. заявлений на получение "дальневосточного гектара"

УЛАН-УДЭ, 11 октября. /ТАСС/. Жители Бурятии за два с половиной месяца с начала действия программы "Дальневосточный гектар" подали около 1,4 тыс. заявлений на получение земельных участков, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"Всего с начала работы программы в Бурятии, с 1 августа 2019 года, от жителей республики поступило около 1,4 тыс. заявлений на предоставление "дальневосточного гектара". Из них порядка 430 рассмотрено положительно, в том числе, зарегистрировано 32 договора безвозмездного пользования", - сказал собеседник агентства.

В основном люди планируют на полученных участках строить себе дома, вести личное подсобное хозяйство или расширить свое крестьянско-фермерское хозяйство. Также получатели гектара хотели бы заняться организацией придорожного сервиса или рекреационной деятельностью. "Наиболее востребован Кабанский район, чуть меньше [заявок] - в Иволгинский. Активно жители Бурятии выбирают Тарбагатайский, Селенгинский, Прибайкальский районы и город Кяхта. При этом жители республики интересуются и земельными участками, расположенными на землях лесного фонда, таких - около 100 [заявлений]", - уточнили в правительстве.

Например, местный житель Иван Галецкий взял участок в селе Пестерево Тарбагатайского района. Это земля, где когда-то стояла ферма. Молодой человек планирует восстановить заброшенные постройки и заняться сразу двумя направлениями - овощеводством и животноводством, выращивать калифорнийских кроликов. На получение "дальневосточного гектара" у него ушло 18 дней - с момента подачи документов до момента заключения договора.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" - местные жители могут получить участки за 42 дня с момента подачи заявки, при этом они на пять лет освобождаются от земельного налога. С 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получат все жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 августа 2020 года - жители остальных регионов России.

Из действия программы "Дальневосточный гектар" в Бурятии исключена центральная экологическая зона Байкала, заповедники, нацпарки и другие особо охраняемые природные территории. Дополнительно в запрещающую зону включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая буферная зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.