Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Дальневосточный гектар"

Жители Бурятии подали около 1,4 тыс. заявлений на получение "дальневосточного гектара"

В основном люди планируют на участках строить дома, вести хозяйство или расширить свое крестьянско-фермерское хозяйство

УЛАН-УДЭ, 11 октября. /ТАСС/. Жители Бурятии за два с половиной месяца с начала действия программы "Дальневосточный гектар" подали около 1,4 тыс. заявлений на получение земельных участков, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"Всего с начала работы программы в Бурятии, с 1 августа 2019 года, от жителей республики поступило около 1,4 тыс. заявлений на предоставление "дальневосточного гектара". Из них порядка 430 рассмотрено положительно, в том числе, зарегистрировано 32 договора безвозмездного пользования", - сказал собеседник агентства.

В основном люди планируют на полученных участках строить себе дома, вести личное подсобное хозяйство или расширить свое крестьянско-фермерское хозяйство. Также получатели гектара хотели бы заняться организацией придорожного сервиса или рекреационной деятельностью. "Наиболее востребован Кабанский район, чуть меньше [заявок] - в Иволгинский. Активно жители Бурятии выбирают Тарбагатайский, Селенгинский, Прибайкальский районы и город Кяхта. При этом жители республики интересуются и земельными участками, расположенными на землях лесного фонда, таких - около 100 [заявлений]", - уточнили в правительстве.

Например, местный житель Иван Галецкий взял участок в селе Пестерево Тарбагатайского района. Это земля, где когда-то стояла ферма. Молодой человек планирует восстановить заброшенные постройки и заняться сразу двумя направлениями - овощеводством и животноводством, выращивать калифорнийских кроликов. На получение "дальневосточного гектара" у него ушло 18 дней - с момента подачи документов до момента заключения договора.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" - местные жители могут получить участки за 42 дня с момента подачи заявки, при этом они на пять лет освобождаются от земельного налога. С 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получат все жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 августа 2020 года - жители остальных регионов России.

Из действия программы "Дальневосточный гектар" в Бурятии исключена центральная экологическая зона Байкала, заповедники, нацпарки и другие особо охраняемые природные территории. Дополнительно в запрещающую зону включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая буферная зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.

Теги
Россия"Дальневосточный гектар"Бурятия
Реклама на ТАСС
Теплая погода с дождями ждет жителей Центральной России в выходные
В большинстве регионов температура воздуха днем поднимется до 12-15 градусов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС