Всероссийские игры по национальным видам спорта планируется провести в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Ульяновская область рассчитывает принять Первые всероссийские спортивные игры по национальным и неолимпийским видам спорта в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Ассоциации национальных неолимпийских видов спорта Ульяновской области Сергей Лукъянов.

"Предварительная договоренность о проведении Первых всероссийских спортивных игр по национальным и неолимпийским видам спорта в 2021 году уже достигнута, других заявок не рассматривается, и, скорее всего, уже рассматриваться не будет", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы правительства региона, предварительная договоренность о проведении мероприятия достигнута между губернатором региона Сергеем Морозовым и президентом Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Дмитрием Мотином на VIII Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде. "Мы обсудили с губернатором возможности проведения на территории Ульяновской области первых всероссийских спортивных игр по национальным и неолимпийским видам спорта. Планируем, что они пройдут в 2021 году", - цитирует пресс-служба правительства Мотина.

Морозов во время переговоров отметил, что в 2017 году на территории региона прошел первый фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта стран СНГ. "Несомненно, проведение таких социально значимых мероприятий позволит улучшить материально-техническую базу региона, приобщить большее количество населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом", - цитируют губернатора в пресс-службе правительства.

Глава региональной Ассоциации национальных неолимпийских видов спорта добавил, что Морозов и Мотин договорились в конце октября-начале ноября встретиться в Москве и детально обсудить конкретные сроки проведения. По словам Лукъянова, инициатива проведения мероприятия поступила от Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России. Решение о ее поддержке было обоюдным.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Нижнем Новгороде 10-11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.