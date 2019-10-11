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Интерактивную карту памятников солдатам ВОВ создадут в Ивановской области к юбилею Победы

В регионе также реализуют проект "Дорогами ивановских солдат", участники которого пройдут боевыми маршрутами пяти стрелковых дивизий, сформированных в области в годы войны

ТАСС, 11 октября. Интерактивная карта памятников и мемориалов солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, будет создана в Ивановской области к 75-летнему юбилею Победы. В электронную базу данных попадут около 400 памятников, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

Сегодня состоялась встреча губернатора Станислава Воскресенского и председателя регионального отделения Российского географического общества (РГО) Олега Волынкина, в рамках которой были подведены итоги работы общества в текущем году и намечены планы на будущий год.

"В год 75-летия Великой Победы в регионе реализуют проект - "Памятники героям Победы Ивановской области". Участники проекта посетят памятники и мемориалы во всех городах и районах Ивановской области, соберут фото- и видеоматериал для создания единой электронной базы данных и интерактивной карты; проведут уборку и благоустройство территорий", - приводит слова Волынкина пресс-служба.

Кроме того, в регионе будет реализован проект "Дорогами ивановских солдат". Участникам экспедиции предстоит пройти боевыми маршрутами пяти стрелковых дивизий, сформированных в Ивановской области в годы войны, а также побывать в местах боев в Смоленской, Брянской, Псковской областях и в Белоруссии. Экспедиция стартует 22 июня 2020 года с площади Победы в Иванове.

В годы войны в Ивановской области были призваны на фронт около 400 тыс. солдат, из них 132 тыс. не вернулись домой.

Теги
РоссияИвановская область
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