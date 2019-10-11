В Северной Осетии открылся всероссийский фестиваль науки Nauka 0+

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль науки "Nauka 0+" начался в Северной Осетии, он будет проходить до 13 октября, сообщили в пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Организаторами подготовлена насыщенная программа, которая включает в себя интерактивные выставки, конференции, семинары молодых ученых, научно-популярные лекции, круглые столы, экскурсии, интеллектуальные игры, конкурс на лучшее научное эссе, мастер-классы", - говорится в сообщении.

Фестиваль будет проходить на базе Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Там в пятницу открылась выставка "Наука - обществу" и прошла конференция "Популярная наука".

Соорганизаторами фестиваля науки выступают Министерство образования и науки Северной Осетии, Владикавказский научный центр РАН, Министерство культуры Северной Осетии, Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова.

Первый в России фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году по инициативе ректора Виктора Садовничего.