Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

В Северной Осетии открылся всероссийский фестиваль науки Nauka 0+

Он будет проходить до 13 октября

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль науки "Nauka 0+" начался в Северной Осетии, он будет проходить до 13 октября, сообщили в пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Организаторами подготовлена насыщенная программа, которая включает в себя интерактивные выставки, конференции, семинары молодых ученых, научно-популярные лекции, круглые столы, экскурсии, интеллектуальные игры, конкурс на лучшее научное эссе, мастер-классы", - говорится в сообщении.

Фестиваль будет проходить на базе Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Там в пятницу открылась выставка "Наука - обществу" и прошла конференция "Популярная наука".

Соорганизаторами фестиваля науки выступают Министерство образования и науки Северной Осетии, Владикавказский научный центр РАН, Министерство культуры Северной Осетии, Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова.

Первый в России фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году по инициативе ректора Виктора Садовничего.

Теги
СКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
До конца года в КЧР и Дагестане откроются два туристско-информационных центра
В них будут проводиться встречи с туроператорами, отельерами, решаться вопросы по подготовке и переподготовке кадров туристической сферы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС