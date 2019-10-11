В Карачаево-Черкесии наградили лучших социальных предпринимателей

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 11 октября. / ТАСС/. Награждение победителей регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года" состоялось в пятницу в рамках II Межрегионального форума социальных предпринимателей СКФО на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, передает корреспондент ТАСС.

"Конкурс "Лучший социальный проект года" проводится для того, чтобы на уровне страны, на уровне регионов узнать о тех социально-предпринимательских инициативах, которые претворяются в жизнь с тем, чтобы подумать, как их поддержать, с другой стороны, чтобы они могли заявить о себе, найти потенциальных партнеров или найти единомышленников. Это возможность, при которой мы можем позволить институту социального предпринимательства развиться", - пояснил ТАСС директор Центра инноваций и социальной сферы КЧР Расул Найманов.

Он добавил, что такой конкурс в республике проводится второй раз. Всего в конкурсе было заявлено 26 проектов, экспертная комиссия отобрала из них шесть проектов в основных номинациях и одного победителя в специальной номинации.

Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта стал спортивный зал для малообеспеченных слоев населения "Бизон" Рената Хатуаева. Центр культурного и творческого развития "Мэтр", автором которого является Баладжан Джуккаева, получил награду в культурно-просветительской сфере. Этот центр занимается снижением уровня негативных явлений в подростковой среде посредством театротерапии. Следующим свою награду в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья забрал Хаджи-Мурат Байкулов с проектом соляной пещеры "В гостях у Йети".

Награды в сфере допобразования и воспитания детей получили клуб "Будущих первоклассников" Фатимы Кочкаровой, "Школа лидера" Зульфии Боташевой и школа робототехники Steam. Специальную награду в сфере экологии получила Мария Завьялова, руководитель проекта Go green hand, направленного на прививание детям навыков экологического туризма.

Форум проводится 11-12 октября в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".