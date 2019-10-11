До конца года в КЧР и Дагестане откроются два туристско-информационных центра

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 11 октября. / ТАСС/. Туристско-информационные центры откроются в декабре 2019 года в двух регионах СКФО - Дагестане и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор Фонда "Посети Кавказ" Станислав Аристов в кулуарах II Межрегионального форума социальных предпринимателей СКФО, который проходит на курорте "Архыз".

"В первых числах декабря мы открываем в Дербенте и в Архызе два туристско-информационных центра. В Архызе - на базе отделения почты, а в Дербенте - возле крепости Нарын-Кала. Туристско-информационный центр представляет собой ресепшн, куда приезжают туристические автобусы, там можно будет ознакомиться со всем перечнем туристских услуг, экскурсий, мастер-классов, аренды транспорта", - сказал Аристов.

По его словам, в центре, помимо прочего, будут проводиться встречи с туроператорами, отельерами, решаться вопросы по подготовке и переподготовке кадров туристической сферы.

"Всех предпринимателей, которые оказывают услуги по питанию, проводят экскурсии, занимаются продажей и производством сувениров, они туда скидывают свою информацию, мы ее систематизируем, и туристы могут определиться со своими планами. Это такие агрегаторы, где турист в режиме одного окна может получить весь сервис, но отличительная особенность наших центров в том, что, например, в Дербенте турист получит информацию не только о Дербенте, но и о других центрах нашего фонда, которые мы открываем совместно с регионами", - пояснил собеседник агентства.

Аристов добавил, что до конца 2020 года фонд планирует открыть такие центры в каждом субъекте СКФО. "Пока планируется создание по одному в каждом регионе, а потом, когда мы покажем их работу, турпоток, будет статистка, мы уже сможем сказать, что на озере Кезеной-Ам 99% посещают туристский информационный центр, у местных предпринимателей увеличилось число продаж и т.д.", - добавил он.

Форум проводится на курорте "Архыз" 11-12 октября в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В нем принимают участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, центров инноваций социальной сферы республик СКФО, представители федеральных и региональных институтов развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Среди организаторов форума - Министерство экономического развития и Центр поддержки предпринимательства КЧР.