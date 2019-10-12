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В регионах планируют провести мониторинг системы организации паллиативной помощи детям

Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, совместно с экспертами и родителями подготовили дорожную карту по совершенствованию оказания такого вида помощи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ближайшее время планирует провести комплексный анализ организации паллиативной помощи детям в регионах. Совместно с экспертами и родителями подготовили дорожную карту совершенствования этого направления, сообщила она журналистам.

"В ближайшее время вместе со специалистами детского хосписа Санкт-Петербурга мы планируем провести комплексный анализ, мониторинг системы организации паллиативной помощи детям в регионах", - сказала Кузнецова.

12 октября отмечается Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. "Для меня это день стойкости и мужества тех семей, которые столкнулись с бедой. День искреннего и самоотверженного труда тех людей, которые помогают другим преодолеть жизненные испытания. Для меня тема паллиативной помощи - особая, которая требует предельного внимания и не прощает ошибок", - подчеркнула детский омбудсмен.

Кузнецова сообщила, что аппарат уполномоченного совместно с экспертами и представителями родительского сообщества составили дорожную карту по совершенствованию оказания такого вида помощи. "Сегодня расширилось само понятие "паллиативная помощь". Помимо медицинского аспекта включается и психологическая помощь, поддержка, сопровождение", - добавила уполномоченный по правам ребенка.

Ранее Минздрав РФ совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) составил программы развития паллиативной медпомощи на 2020-2024 годы, а Министерство юстиции РФ разработало проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.

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