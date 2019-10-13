В епархии Екатеринбурга считают, что собор должен быть построен в историческом центре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Кафедральный собор Святой Екатерины должен быть построен в исторической части Екатеринбурга. Этому соответствует площадка Приборостроительного завода, которая находится недалеко от изначального местонахождения храма. Об этом в воскресенье сообщил журналистам в ходе опроса жителей города митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В воскресенье 13 октября в Екатеринбурге открылся 51 участок, чтобы люди могли выбрали место строительства собора. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

"Я проголосовал за площадку Горького, 17 (Приборостроительный завод - прим. ТАСС), потому что это место максимально приближено к историческому месту, и этот собор должен быть кафедральным и быть в центре. Если выиграет площадка за Макаровским мостом, то мы будем ее воспринимать как храм, как собор Святой Екатерины - нет. Мы показывали свою терпимость, согласие на диалог. Я надеюсь, что голос здравого смысла и любви к своему городу и истории будет преобладать", - сказал он.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов после голосования отметил, что в центре города должны быть знаковые здания, которые "навеки будут напоминать об истоках города".

"Так как это будет главный собор, то он должен стоять в историческом центре", - пояснил полпред.

Очереди на участках и монетки в подарок

Выбор места строительства собора вызвал в городе небывалый ажиотаж. С самого утра на участках стали скапливаться очереди, в которых стояли как молодые люди с детьми, так и горожане пожилого возраста. Как сообщил ТАСС председатель горизбиркома Вадим Антошин, однопроцентный порог явки был пройден еще до 12:00 (10:00 мск), поэтому опрос уже фактически состоялся.

Пришлось постоять со всеми под моросящим дождем перед участком и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В очереди он успел ответить на вопросы горожан, которые к нему обращались со своими вопросами.

Глава региона рассказал журналистам, что проголосовал за площадку на территории бывшего Приборостроительного завода. Уходя с участка, Куйвашев отказался принять подарок в виде памятной монеты с изображением Святой Екатерины от волонтеров, работающих на опросном участке. При этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил сувенирную монетку ребенку, пришедшему на опрос вместе со своей мамой.

По словам мэра, Екатеринбург создает новые механизмы работы с населением, которые ранее не применились ни в одном из городов России. "Екатеринбург сегодня снова в пионерах новых методов работы с населением. Нам очень качественно нужно этот первый опыт провести, для того, чтобы дальше использовать, смотреть, как это делать. Мы считаем, что сегодня рождается новая история города, рождаются новые механизмы работы с населением, которые может быть менее трудоемкие, чем выборные процессы и которые позволяют достаточно быстро собрать мнение населения", - сказал глава города.

О храме

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан, и 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

После этого президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.