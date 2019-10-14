Во Владивостоке с начала года демонтировано более 6 тыс. незаконных рекламных объектов

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. С начала 2019 года во Владивостоке демонтировано более 6 тыс. рекламных объектов, установленных самовольно. Среди них афиши, рекламные баннеры и растяжки. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время визита во Владивосток предложил властям перенять опыт Москвы в борьбе с неподобающей наружной рекламой и розничной торговлей во Владивостоке. Он раскритиковал облик города, заявив, что город с точки зрения наружной рекламы и торговых лотков и киосков "находится в 1990-х годах".

"Во всех районах Владивостока с начала года демонтировано более 6 тыс. незаконных рекламных объектов. Это афиши, баннеры, растяжки, указатели, самовольно размещенные на заборах, подпорных стенах, столбах наружного освещения. Помимо того, что мы демонтируем, в ночное время муниципальное предприятие "Содержание городских территорий" отмывает остановки общественного транспорта от рекламных объявлений, подземные переходы, опоры мостов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, только за один день, 12 октября, в одном из районов города было убрано более 70 незаконно размещенных объектов. Такая незаконная реклама не только портит облик города, но и создает неудобства автолюбителям и пешеходам, уточняется в сообщении.

"Хаотичная реклама порой закрывает обзор водителям и мешает людям свободно передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам, на которых недобросовестные предприниматели расставляют рекламные штендеры", - отмечается в сообщении городской администрации.