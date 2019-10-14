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Северный Кавказ

Мемориальный комплекс "Журавли" в Северной Осетии признан объектом культурного наследия

Памятник семи братьям Газдановым, погибшим в Великой Отечественной войне, был установлен в 1973 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Памятник семи братьям Газдановым, погибшим в Великой Отечественной войне (мемориальный комплекс "Журавли"), включен в перечень объектов культурного наследия. Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель председателя комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия - Алания Людмила Чехоева.

"На заседании общественного совета по культурному наследию, который действует при комитете республики, принято решение о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия знакового для нашего региона мемориального комплекса "Журавли", посвященного подвигу семи братьев Газдановых. Он был установлен в 1973 году ", - сказала она.

С момента создания памятника по федеральному законодательству должно пройти не менее 40 лет, чтобы при прохождении историко-культурной экспертизы он мог быть признан выявленным объектом культурного наследия. Поскольку мемориального комплекса "Журавли" не было в этом перечне, реставрационные работы ранее не проводились, пояснила Чехоева.

"Местные власти поддерживали комплекс в должном состоянии, благоустраивая территорию возле памятника. По результатам иторико-культурной экспертизы будет принято решение, какие конкретно реставрационные работы необходимо осуществить. Это особенно важно в преддверии 75-летия Победы", - добавила собеседница агентства.

Братья Газдановы - Магомед, Дзарахмет, Хаджисмел, Махаербек, Созырко, Шамиль и Хасанбек - из маленького осетинского села Дзуарикау ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт. Ни один из них домой не вернулся. Мать Тассо умерла, когда пришла третья похоронка. Почтальон отказался нести Газдановым сообщение о смерти последнего сына, семье об этом сообщили старейшины. Отец Асахмат умер, когда увидел, что к нему во двор входят аксакалы, одетые в черное. В 1963 году, неподалеку от села Дзуарикау, у обочины главной дороги, ведущей из Владикавказа, был установлен памятник братьям Газдановым в виде скорбящей женщины - их матери, склонившей голову перед семью журавлями, устремившимися в небо. Спустя пять лет дагестанский поэт Расул Гамзатов написал знаменитое стихотворение "Журавли". Впоследствии оно было положено на музыку Яна Френкеля и превратилось в одноименную песню, которую исполнил Марк Бернес.

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