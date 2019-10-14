В регионах СКФО установили почти 3 тыс. точек обслуживания через альтернативные банкоматы

МАГАС, 14 октября. /ТАСС/. Банк России в рамках проекта CashOut с начала года запустил в 2,7 тыс. торговых точках регионов СКФО, альтернативный банкоматам, сервис с возможностью обналичивания денег, сообщил в понедельник замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев на совещании по развитию безналичных расчетов в регионе.

"Стартовал проект CashOut - сервис по выдаче клиентам-физическим лицам держателям банковских карт наличных денежных средств в организациях торговли. Данный проект является альтернативой банкоматной сети и с начала года запущен в каждом из регионов СКФО, на первое полугодие 2019 года зарегистрировано 2,7 тыс. точек", - сказал Гостев.

По его словам, теперь посетители торговых точек с доступностью сервиса CashOut могут предоставить и услугу по снятию наличных (от 3 до 5 тыс. рублей) с банковской карты, если рядом нет доступного банкомата.

"Если говорить об Ингушетии, то 84 точки на сегодняшний день находятся в работе и доступности. Общаясь с кредитными организациями, первый этап - это получение наличных денежных средств, второй этап - кредитные организации планируют прием коммунальных платежей, то есть в торговой точке можно будет также оплачивать госпошлины и т.д.", - добавил Гостев.