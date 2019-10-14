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Северный Кавказ

В Северной Осетии появились муниципальные опорные центры дополнительного образования

Они оснащены необходимым оборудованием для внедрения модели персонифицированного дополнительного образования

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Муниципальные опорные центры дополнительного образования созданы в Северной Осетии благодаря нацпроекту. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"Опорные центры дополнительного образования созданы в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Опорный центр - это ядро в сети организаций различной ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования. Выстраивание сетевого взаимодействия, координация деятельности и оказание методической поддержки, переход на персонифицированную систему финансирования - лишь неполный перечень задач муниципальных опорных центров", - говорится в сообщении.

Каждый муниципальный опорный центр оснащен необходимым оборудованием для внедрения модели персонифицированного дополнительного образования, что позволит оптимизировать процесс обеспечения сертификатами детей в муниципалитетах.

В Северной Осетии система персонифицированного финансирования дополнительного образования вводится с 2019 года. Вся информация по реестру поставщиков образовательных услуг, программам и способам получения сертификатов размещена на портале персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

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РоссияСКФОСеверная Осетия
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