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Ученые Коми получили президентские гранты за исследование старения и поиск адсорбента

Биолог Екатерина Прошкина и химик Василий Михайлов удостоены грантов в размере 1,2 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 15 октября. /ТАСС/. Молодые ученые Коми - биолог Екатерина Прошкина и химик Василий Михайлов - удостоены грантов президента России в размере по 1,2 млн рублей за исследование природы старения организмов и за создание очистителя промышленных стоков. Свидетельства на получение грантов вручил во вторник в Сыктывкаре полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

"В конкурсе 2019 года приняло участие почти 3 тыс. ученых, в нашем округе гранты получили 59 молодых ученых, в том числе из Республики Коми - двое. Для вас наука стала делом всей жизни. Благодаря вам будет продолжаться уникальный научный потенциал, создаются современные технологии", - сказал Гуцан, обращаясь к победителям федерального конкурса.

Одним из победителей конкурса президентских грантов 2019 года в области знания "Биология и наука о жизни" стала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии Коми НЦ Екатерина Прошкина за исследования проблемы старения. "Наша лаборатория геропротекторных и радиопротекторных технологий занимается изучением молекулярных и генетических механизмов старения и стрессоустойчивости. Данные методы важны и для фундаментальной науки, и имеют высокое практическое значение, поскольку раскрывают природу процесса старения, помогают найти способы, как можно повлиять на способы старения и предотвратить развитие возрастных заболеваний. Поддержка данных исследований подчеркивает их актуальность и позволяет надеяться, что мы в скором времени решим данные проблемы", - сказала ученый.

Победитель конкурса в области знания "Химия, новые материалы и химические технологии" кандидат химических наук Василий Михайлов работает над созданием адсорбента для очистки промышленных стоков.

"Приятно видеть и осознавать на своем примере, что поддержка молодых ученых на самом высоком уровне", - сказал он.

Звания заслуженного изобретателя РФ удостоен доктор химически наук, профессор Александр Кучин. Он отметил, что уже около 40 лет является членом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, у него более 140 изобретений, а у Института химии Коми НЦ, который он долго время возглавлял, - более 200 патентов.

"В советский период было лучше дело поставлено с внедрением разработок в экономику, несколько химических предприятий воспользовались нашими изобретениями. В постсоветский период сложнее: нам не с кем работать - сегодня такое состояние экономики, что около 70 тыс. предприятий перерабатывающей отрасли за неполные 30 лет исчезли. В нынешней экономике наши предложения не слишком с энтузиазмом воспринимаются. Но мы активно работаем, несмотря на сложности, у нас довольно большой запас предложений для экономики, хочется, чтобы это все работало, было востребовано", - сказал Кучин.

Теги
РоссияКомиГуцан, Александр Владимирович
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