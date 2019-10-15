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Северный Кавказ

В Железноводске к 205-летию со дня рождения Лермонтова более 350 человек прочитали стихи

Поэтический марафон прошел в бювете-книге, который недавно открыли в городе

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Поэтический флешмоб прошел в городе Железноводск Ставропольского края во вторник к 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Более 350 участников прочли стихотворения поэта, сообщила пресс-служба городской администрации.

"На ставропольском курорте в день рождения Лермонтова в течение четырех часов прочли все его стихотворное наследие. <…> Поэтический марафон проходил в единственном в мире бювете-книге, который открыли в Железноводске недавно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, некоторые из участников литературного флешмоба подготовили костюмы и пришли на мероприятие в образе современников поэта.

"Кроме того, в Железноводске состоялся большой "Лермонтовский пленэр", а участники поэтических объединений курорта прочли произведения поэта возле его памятника", - отмечается в пресс-релизе.

Лермонтов (1814-1841) - русский поэт и писатель, автор романа "Герой нашего времени", поэмы "Мцыри", стихотворений "Смерть поэта", "Парус" и других. В Железноводске Лермонтов бывал неоднократно, из этого города он уехал на дуэль в Пятигорске, в ходе которой погиб.

Теги
Северный КавказСКФОСтавропольский край
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