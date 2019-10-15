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В Сочи безымянной вершине дадут имя советского разведчика Барковского

Вершина расположена на границе Мостовского района и города-курорта Сочи

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Власти города назовут безымянную вершину высотой 2822,4 метра в Сочи в честь советского разведчика Владимира Барковского. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на официальном сайте городского собрания.

"В соответствии с обращением Законодательного собрания Краснодарского края было рассмотрено и поддержано предложение о присвоении наименования "Владимир Барковский" географическому объекту - безымянной вершине высотой 2822,4 метра", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы городского собрания города Сочи, вершина с новым названием расположена в системе горного хребта Аишха на границе муниципальных образований Мостовской район и город-курорт Сочи.

Владимир Барковский - советский разведчик, Герой России (1996). Работал по линии научно-технической разведки, участвовал в сборе информации об атомных проектах Великобритании и США. Сотрудник резидентуры НКВД в Лондоне (1941-1946), резидентуры КГБ в Нью-Йорке (1956-1962).

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