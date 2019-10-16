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Власти Петербурга к 75-летию Победы выплатят ветеранам по 7 тыс. рублей

По 3 тыс. рублей получат те, кто родился до 3 сентября 1945 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, проживающие в Санкт-Петербурге, получат выплаты в размере 7 тыс. рублей в честь 75-летия Победы. Соответствующий закон, инициатором которого выступил губернатор Александр Беглов, принят в среду на заседании городского Законодательного собрания, передает корр. ТАСС.

Документ также предусматривает выплату в размере 7 тыс. рублей ветеранам боевых действий из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов госбезопасности, а также лиц, участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года.

По 4 тыс. рублей направят вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и ее участников.

Люди, родившиеся до 3 сентября 1945 года, получат по 3 тыс. рублей. По оценкам председателя городского комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, около 1 тыс. горожан смогут получить дополнительные льготы.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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