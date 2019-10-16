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Беспрецедентная помощь государства. Как Тулун восстанавливается после паводков

По данным властей, для переселения в новое жилье и проведения капитальных ремонтов региону потребуется 19,5 млрд рублей
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Описание
© Дмитрий Мармышев/ТАСС
© Дмитрий Мармышев/ТАСС
© Дмитрий Мармышев/ТАСС

ТУЛУН /Иркутская область/, 16 октября. /ТАСС/. Восстановление иркутского города Тулуна, пострадавшего в результате летних паводков, идет полным ходом. В городе еще заметны последствия стихии, но уже началось строительство новых домов. Процесс восстановления контролируют региональные и федеральные власти. Но, несмотря на то, что предстоит решить еще много проблем и спорных вопросов, настроение горожан улучшается.

В начале этой недели руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, вице-премьер РФ Виталий Мутко побывал с рабочим визитом в пострадавших районах Приангарья и проконтролировал ход восстановительных работ. Как идут восстановительные работы и с какими вопросами обращаются к вице-премьеру местные жители, выяснил корреспондент ТАСС.

Следы разрушений

В небольшом городе Тулуне, который этим летом из-за разрушительного паводка оказался в центре внимания всей страны, по-прежнему видны следы паводков.

"Первая волна паводка пришлась на день молодежи, - рассказывает ТАСС местный таксист Руслан Бекеров, - многие не верили, что все будет так серьезно". Он показывает, место где была местная автостанция - сейчас на ее месте несколько полуразрушенных торговых павильонов и пустырь.

Дом Руслана, хоть и устоял при паводке, но жить в нем невозможно.

"Он и до паводка был не ахти, я собирался строиться - залил фундамент, купил материалы для строительства, но все затопило", - рассказывает мужчина.

На улице, где находилось его жилье, стоят разрушенные и полуразрушенные дома. Сейчас эта территория считается зоной подтопления, дома, скорее всего, попадут под снос, но сейчас перед властями стоит более актуальная проблема - строительство нового жилья и восстановление социальной инфраструктуры.

Новые стройки

В микрорайоне Угольщиков на окраине города ведется строительство новых многоквартирных домов, пока оно в начальной стадии, но до конца 2019 года планируется сдать три секции на 72 квартиры, а в следующем году новое жилье смогут получить еще 496 семей пострадавших.

В микрорайоне "Березовая роща" идет строительство индивидуального жилья, и тут первые дома уже построены. Всего тут будет построено 1,5 тысячи домов. По словам вице-премьера Мутко, помощь со стороны федерального центра на восстановление жилья составляет 14 млрд рублей. Как отмечает вице-премьер, регион получил беспрецедентную поддержку со стороны федерального центра, и право на получения жилья, получили все пострадавшие граждане, а не только, те, у которых жилье было единственным.

Губернатор региона Сергей Левченко рассказал ТАСС, что жилищные проблемы решаются. "Мы уже половине пострадавших людей не только выдали сертификаты, но и переселили", - отметил он, добавив, что процесс расселения планируется завершить к ноябрю 2020 года.

Некоторые горожане не ждут строительства новых домов - приобретают жилье на вторичном рынке по жилищному сертификату.

Восстановление социальной инфраструктуры

Детский сад "Лучик" пострадал в первую волну паводка, и его восстановление шло три месяца, рассказала министр образования региона Валентина Перегудова, 21 октября он распахнет свои двери для 120 ребят. В детсаду не только проведен капремонт, но и куплено новое оборудование для кухни, мебель, игрушки, малые архитектурные формы, которые будут устанавливать на площадках для прогулок.

Один из корпусов детсада был признан аварийным, и его демонтируют.

"Но рядом уже определенно место для строительства детсада на 240 мест", - сказала она. Как уточнила ТАСС министр, этот корпус был признан аварийным еще до паводка. "Он был недостроенным и очень долго стоял памятником бесхозяйственности предыдущих властей", - добавила она.

В городе планируют построить три новых школы и три детсада. Строительство школ ведется с привлечением средств РЖД и компании "Роснефть".

Не все проблемы решены

Но проблемы в пострадавших от паводков территориях остаются. На встречах с вице-премьером Мутко люди жалуются на бездействия глав сельсоветов и районных чиновников.

Жители деревни Бурхун Тулунского района рассказывают, что после паводков из 80 домов осталось 10. В основном это были недавно отстроенные дома, но они все равно непригодны для жизни, считают жители. "Президент России Владимир Путин сказал, что единичные дома нужно расселить. Но нам в администрации района говорят, что нет такого закона, и живите в своих домах дальше. А сейчас в них - сырость, плесень, дышать невозможно. У нас маленькие дети", - рассказывает ТАСС жительница деревни Ксения Самоварова.

Еще одна проблема, которая не связана напрямую с паводком, но остается актуальной - это аварийное жилье. Жители говорят, что жить в этих домах невозможно было и до паводков. Во многих из них в подвалах стоит вода, после поднятия грунтовых вод или проливных дождей, но при этом дома формально не оказались в зоне наводнения.

"Честно скажу, я побывал в Нижнеудинске и в Тулуне, в десятках микрорайонов. Есть много людей, чьи дома в зону подтопления не попали, граждане там живут порой хуже, чем в зоне подтопления - подвалы затоплены, стены с трещинами. У них очень много вопросов. Правительство готово на решение таких вопросов выделить 1,3 млрд рублей из фонда реформирования ЖКХ в начале следующего года", - сказал на одном из рабочих совещаний Мутко.

Признает наличие проблемы и мэр города Юрий Карих. Он отмечает, что в многоквартирных домах собственники жилья на общедомовом собрании должны самостоятельно нанять специализированную организацию для осмотра жилья. "Где-то это делается, где-то это не делается. Но на сегодняшний день проблема (аварийного жилья - прим. ТАСС) остается, и мне как мэру хотелось бы, чтобы она была решена", - сказал мэр ТАСС.

Настроение горожан меняется

Несмотря на то, что жалоб в городе по-прежнему много, настроение людей меняется. "Мы с самого начала выезжали сюда, - говорит священник Русской православной церкви, отец Иоанн, - и в первые дни без слез, нельзя было смотреть. Бедные люди столько претерпели, сейчас у людей появилась вера, что все получится".

О том, что изменился характер обращений, сказал ТАСС и губернатор региона Сергей Левченко.

"Если первые недели надо было восстановить всю жизнедеятельность: воду сюда привозили, хлеб привозили, убирали места дома снесенные, не допустить появление инфекций. Затем пошел вал обращений по капитального ремонту и расселению. Сейчас большинство обращений, носят внутрисемейные проблемы, когда люди внутри семьи не могут договорится по получаемым сертификатам", - отмечает губернатор.

О паводках

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек. По данным губернатора, всего для переселения в новое жилье и проведения капитальных ремонтов региону требуется 19,5 млрд рублей. В регионе признаны непригодными 6,9 тысячи жилых домов и квартир, еще 2,4 тысячи нуждаются в капитальном ремонте.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская область
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