Курортный сбор на Ставрополье превысил 200 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Курортный сбор в Ставропольском крае в этом году уже превысил 200 млн рублей, сообщил ТАСС председатель комитета регионального парламента по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко.

"В прошлом году мы собрали порядка 190 млн рублей, в этом году был обозначен прогнозный показатель в 250 млн рублей. По данным на начало октября, прогноз явно выполняется и перевыполняется, порядка 211 млн рублей собрано. Это гораздо больше, чем планировалось на эту дату", - сказал он.

По его словам, большинство туристов, которые посещают курорты Кавминвод, вовремя оплачивают сбор. "Люди могут воочию увидеть, куда эти деньги направлены. Во всех санаториях и субъектах, которые занимаются сбором, есть информация об объектах, которые планируется реконструировать. Люди, которые приезжают в Ставропольский край отдыхать, понимают, куда они платят эти деньги. Проблем с этим в большинстве случаев не возникает", - отметил Назаренко.

По мнению депутата, реализация проекта по введению курортного сбора в регионе проходит эффективно. "Наиболее успешно программа по курортному сбору работает в Ставропольском крае, есть четкое понимание, четкое распределение. <…> Собралась компетентная группа, которая, учитывая мнение жителей, распределяет эти средства непосредственно в те муниципалитеты, где эти деньги собираются. Конечно, очень положительный характер все эти мероприятия носят", - пояснил Назаренко.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года. На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор введен в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.