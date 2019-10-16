В Ингушетии к Дню работника сельского хозяйства проведут выставку-ярмарку "Дошо Гуйре"

МАГАС, 16 октября. /ТАСС/. Ежегодную выставку-ярмарку "Дошо Гуйре - 2019" (Золотая осень - прим. ТАСС), приуроченную к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проведут в Ингушетии. В выставке примут участие сельхозпроизводители как Ингушетии, так и регионов СКФО, сообщил ТАСС начальник отдела Минсельхоза республики Казбек Беков.

"19 октября в Назрани на площадке у дома культуры пройдет ежегодная выставка-ярмарка "Дошо Гуйре - 2019" и отметят День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В ярмарке примут участие около 50 сельхозпроизводителей региона, это ГУПы и фермерские хозяйства, комбинаты, которые выращивают овощи, фрукты, зерновые, производят мясо-молочную продукцию, мед, воду", - сказал Беков.

По его словам, ведомство ожидает, что в ярмарке примут участие и представители других регионов СКФО.

"По большей части, это выставка достижений региональных производителей. Мы привезли с агропромышленной выставки "Золотая осень" четыре золотые медали и более 40 дипломов. Проведем награждение за успехи по итогам года отличившихся сельхозпроизводителей. А жители и гости региона смогут приобрести их продукцию по ценам ниже рыночных", - добавил собеседник агентства.

Выставка "Дошо гуйре" традиционно проводится в регионе после участия во Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень", которая в этом году проходила в Москве с 9 по 12 октября. По итогам участия в юбилейном аграрном форуме стенд Ингушетии получил Гран-при. Кроме того, пчеловоды региона завоевали четыре золотые медали, а дипломы от организаторов выставки получили более 40 предприятий и КФХ республики.