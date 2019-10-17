На Ставрополье восстановлено здание детского сада, поврежденное землетрясением

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Здание детского сада на 150 мест, поврежденное землетрясением, восстановлено в ауле Эдельбай в Ставропольском крае, сообщило управление по информполитике правительства региона.

"В ауле Эдельбай Благодарненского городского округа Ставрополья восстановлен детский сад на 150 мест. Дети и воспитатели вернулись в свои группы 15 октября", - говорится в сообщении.

По данным управления, образовательное учреждение было построено в 2016 году, но осенью того же года после землетрясения стало разрушаться. Экспертиза показала, что подрядчик некачественно выполнил строительные работы.

"В здании появились деформации, стали проседать внутренние перегородки помещений и полы, нарушилась целостность электрических проводов и системы пожарной сигнализации. Администрация Благодарненского городского округа в сентябре 2018 года приняла решение о введении режима ЧС на территории аула Эдельбай. В срочном порядке была проведена экспертиза технического состояния здания и принято решение о необходимости аварийно-восстановительных работ", - поясняется в сообщении.

Управление отмечает, что ремонт сада обошелся в 25,7 млн рублей. На сегодняшний день все работы завершены. Безопасность восстановленного детского сада подтверждена комиссией Благодарненского городского округа, которая проверила безопасность помещений и их соответствие санитарным нормам. В результате проверки комиссией принято решение о готовности образовательной организации к началу работы.