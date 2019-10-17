Конная полиция будет патрулировать Мамаев курган в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Конные полицейские патрули организуют в Волгограде. Кавалерийский взвод МВД планируют привлечь для несения охраны общественного порядка на Мамаевом кургане, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду.

Конная полиция есть во многих крупных городах России и других стран. Жители города не помнят, чтобы на Мамаевом кургане когда-то несли службу полицейские на лошадях. Только летом прошлого года в дни матчей чемпионата мира по футболу у стадиона "Волгоград-Арена" и в парке у подножия Мамаева кургана можно было видеть конные патрули из города Волжского, которые привлекали внимание многочисленных иностранных туристов.

"Конная полиция будет обеспечивать общественный порядок во время проведения массовых мероприятий. Возможно, кавалерийский полицейский взвод будет привлечен к охране порядка на Мамаевом кургане, главной достопримечательности нашего города", - сказала представитель городского управления полиции.

Она уточнила, что в кавалерийском взводе сейчас 10 лошадей. Личный состав взвода подбирался с учетом опыта работы с этими животными. "Еще будут подобраны два гражданских тренера, которые научат детей сотрудников полиции верховой езде", - отметила представитель управления.

Во второй половине дня четверга будет официально открыт Центр кинологической службы и кавалерийского взвода в составе полка патрульно-постовой службы (ППС) Управления МВД России по Волгограду. Ранее помощь волгоградским полицейским в использовании служебных собак оказывали кинологи областного подразделения. В Волгоградской области кавалерийские и кинологические подразделения действуют в городах Волжский и Камышин.

Мамаев курган часто называют визитной карточкой города-героя Волгограда - здесь в 1967 году построен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" с 85-метровым монументом "Родина-мать зовет". Площадь архитектурного ансамбля с лесопарковой зоной составляет почти 170 гектаров.