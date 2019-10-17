Во Владимире открылась фотовыставка коллекционных монет Центробанка, посвященных театру

ВЛАДИМИР, 17 октября. /ТАСС/. Фотовыставка коллекционных монет из драгоценных металлов "Магия театра", посвященных истории русского театра, открылась во Владимирском академическом театре драмы в четверг. Экспозиция приуроченная к Году театра, знакомит зрителей с лучшими образцами нумизматики, которые находятся в частных коллекциях.

"Оригиналы монет выполнены из драгоценных металлов - золота, серебра, платины и палладия, их фотокопии представлены на мольбертах. Оригиналы хранятся в частных коллекциях, находятся в музее Центробанка", - рассказала на открытии выставки главный эксперт по исследованию денежных знаков владимирского отделения Центробанка Наталья Верба.

Она уточнила, что монеты, посвященные театру, в Центробанке выпускаются с 1989 года, за это время было отчеканено 100 видов монет, тираж которых не превышал 5 тыс. экземпляров. Среди десяти фотокопий, представленных во Владимирском академическом театре драмы, - монеты, посвященные лучшим отечественным балетным постановкам - "Щелкунчик", "Раймонда", "Спящая красавица", юбилеям театрального деятеля Константина Станиславского и Николая Гоголя, а также опере и драматическим спектаклям. Изображения сопровождаются описаниями технических характеристик и историями создания рисунка каждой из монет.

Владимирский драмтеатр был основан в 1848 году актером Иваном Лавровым, убедившим губернатора Донаурова в том, что театр жизненно необходим каждому городу. На его сцене в разные годы играли известные актеры театра и кино Евгений Евстигнеев, Александр Дедюшко. В последние годы театр известен своими резонансными постановками, в частности, спектаклем "Молодая гвардия", гастроли которого прошли в ДНР и ЛНР. Кроме того, на владимирской сцене был поставлен последний прижизненный спектакль по произведениям Евгения Евтушенко "На стыке времен".