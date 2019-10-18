В Приморье за минувшие сутки ликвидировано три лесных пожара

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники лесоохраны в Приморском крае за минувшие сутки потушили три лесных пожара. По состоянию на утро пятницы, в регионе действует возгорание в Красноармейском районе на севере Приморья. Об этом сообщается на сайте администрации края.

"Три пожара на площади 26 гектаров ликвидированы в Шкотовском, Дальнереченском районах и в Дальнегорске. Один пожар площадью два гектара в Дальнереченском районе локализован. Один гектар леса горит в Красноармейском районе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самый крупный лесной пожар в Шкотовском районе на площади 17 га ликвидирован с помощью вертолета. Для этого было сброшено более 17 тонн воды. В тушении возгорания было задействовано около 50 человек и восемь единиц техники.

В регионе установлен высокий класс пожарной опасности.