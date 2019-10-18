Паводковая вода полностью ушла из Комсомольска-на-Амуре

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комсомольск-на-Амуре, находившийся в зоне паводка с начала сентября из-за сильных дождей и подъема воды в реке Амур, полностью освободился от воды. Еще 21 населенный пункт в регионе остается подтопленным, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"За прошедшие сутки вода полностью покинула все подтопленные ранее территории в Амурском муниципальном районе и городе Комсомольске-на-Амуре. Таким образом, в настоящий момент в зоне паводка продолжает оставаться 21 населенный пункт. Из них в 15 сохраняется подтопление 56 приусадебных участков и 14 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также вода сохраняется на 61 земельном участке", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро пятницы уровень воды в Амуре в Комсомольске-на-Амуре составляет 381 см (при отметке неблагоприятного явления в 450 см), снизившись на 25 см. В Хабаровске - 149 см, опустившись на 16 см за сутки. Подтопления наблюдаются в Нанайском, Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах - в нижнем течении Амура. По прогнозам специалистов Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток спад уровней на реке продолжится.

В пункте временного размещения (ПВР) в Комсомольске-на-Амуре находятся 34 человека. В населенных пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы, работают комиссии по оценке ущерба от паводка. Всего к ликвидации последствий паводка привлечено 158 человек и 38 единиц техники.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. Из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод были подтоплены десятки населенных пунктов. Комсомольск-на-Амуре наиболее сильно пострадал от паводка. В городе были подтоплены десятки частных и многоквартирных домов. Под воду ушли приусадебные участки, дороги, дворы, топило территорию зооцентра, подвалы школ и больниц.