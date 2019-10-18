Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Паводковая вода полностью ушла из Комсомольска-на-Амуре

Сейчас уровень воды в Амуре в районе города составляет 381 см

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комсомольск-на-Амуре, находившийся в зоне паводка с начала сентября из-за сильных дождей и подъема воды в реке Амур, полностью освободился от воды. Еще 21 населенный пункт в регионе остается подтопленным, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"За прошедшие сутки вода полностью покинула все подтопленные ранее территории в Амурском муниципальном районе и городе Комсомольске-на-Амуре. Таким образом, в настоящий момент в зоне паводка продолжает оставаться 21 населенный пункт. Из них в 15 сохраняется подтопление 56 приусадебных участков и 14 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также вода сохраняется на 61 земельном участке", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро пятницы уровень воды в Амуре в Комсомольске-на-Амуре составляет 381 см (при отметке неблагоприятного явления в 450 см), снизившись на 25 см. В Хабаровске - 149 см, опустившись на 16 см за сутки. Подтопления наблюдаются в Нанайском, Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах - в нижнем течении Амура. По прогнозам специалистов Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток спад уровней на реке продолжится.

В пункте временного размещения (ПВР) в Комсомольске-на-Амуре находятся 34 человека. В населенных пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы, работают комиссии по оценке ущерба от паводка. Всего к ликвидации последствий паводка привлечено 158 человек и 38 единиц техники.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. Из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод были подтоплены десятки населенных пунктов. Комсомольск-на-Амуре наиболее сильно пострадал от паводка. В городе были подтоплены десятки частных и многоквартирных домов. Под воду ушли приусадебные участки, дороги, дворы, топило территорию зооцентра, подвалы школ и больниц.

Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
Пострадавшие при пожаре сахалинцы получат компенсации по 320 тыс. рублей
Жильцов разместили в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный" и обеспечили горячим питанием и необходимыми вещами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС