Ученые Пензенского госуниверситета создали систему для оценки альтернативных видов энергии

ПЕНЗА, 18 октября. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали систему, которая позволяет рассчитать эффективность использования альтернативных источников энергии для любой точки местности. Об этом сообщил ТАСС заведующий кафедрой электроэнергетики и электротехники ПГУ Василий Ашанин.

"В альтернативной энергетике нужно прежде всего определить, какой запас энергии - солнца, ветра, малых рек - есть на той или иной территории. Мы разработали прототип системы, которая оценивает ресурс ветряной и солнечной энергии в каждой конкретной точке местности", - сказал Ашанин.

По его словам, использование лишь одного альтернативного источника энергии в большинстве регионов России неэффективно, так как не позволяет добиться гарантированного энергоснабжения. Разработанная пензенскими учеными система позволяет составить "энергетический паспорт" местности, а на его основе определить оптимальный вариант установки, которая будет снабжать энергией потребителя.

Принцип работы системы

Разработчики круглосуточно в течение года мониторили показатели солнечной и ветряной энергии на выбранном участке, который находится на территории университета. "Система строится на базе цифровых технологий: мы определяем алгоритм ее работы, выбираем точку расположения силовой установки, которую запоминаем через GPS, и дальше измеряем ежесекундно параметры солнечной энергии и энергии ветра", - пояснил собеседник.

Он добавил, что в системе использовалась солнечная батарея, которая накапливала энергию солнца и позволяла системе работать автономно. Скорость ветра и его направление определялись с помощью ультразвуковых датчиков.

Система позволяет определить эффективность использования солнечных батарей и ветрогенераторов и какой мощности они должны быть. "Конечно, можно ничего не измерять, поставить оборудование, но в итоге вы будете получать лишь 10-50% от заявленной эффективности. Наша система определяет ресурс альтернативных источников энергии в конкретной точке местности и конфигурацию гибридной силовой установки - какова здесь энергия ветра и солнца, какой должна быть емкость батареи, чтобы обеспечить функционирование системы на протяжении трех безветренных дней, необходимо ли устанавливать дополнительные дизель- или бензогенераторы" - добавил он.

В ходе эксперимента солнечная батарея показала небольшую эффективность, которой, впрочем, хватило для поддержания автономного режима работы устройства. "Идеальный вариант - устанавливать гибридную силовую установку на крыше многоэтажного дома, где большая скорость воздушного потока. Между высотными домами так же возникают мощные потоки воздуха, которые можно использовать. Зная перспективные участки, можно при желании весь город полностью перевести на энергию ветра и солнца", - отметил собеседник.

По его словам, в настоящее время этой разработкой уже заинтересовались в южных регионах России, где есть перспективы использования нескольких альтернативных источников энергии - солнца, ветра и воды.