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Семьи Воронежской области начнут получать 200 тыс. рублей за второго ребенка

Глава региона Александр Гусев отметил, что средства в бюджете запланированы

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области с декабря 2019 года будут выплачивать региональный материнский капитал в размере 200 тыс. рублей семьям, родившим второго ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев на встрече с педагогами во время поездки вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в регион.

"Мы приняли решение, что на каждого рожденного второго ребенка мы будем выделять 200 тыс. рублей семье, соответственно, при рождении третьего ребенка материнский региональный капитал увеличен до 150 тыс. рублей. Средства в бюджете запланированы. Все необходимые решения приняты. Будут еще и мероприятия по обеспечению семей местами в дошкольных учреждениях, прежде всего в ясельных группах", - сказал губернатор.

Сейчас региональный материнский капитал в Воронежской области получают семьи, в которых появился третий ребенок, его размер составляет 116 868 рублей.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияВоронежская область
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