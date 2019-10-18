В горном селе Северной Осетии впервые за 66 лет реконструируют дом культуры

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Дом культуры в селении Мизур Алагирского района Северной Осетии реконструируют впервые за 66 лет по нацпроекту "Культура". Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров проинспектировал ход ремонтных работ дома культуры селения Мизур Алагирского района. Учреждение появилось в горном населенном пункте в 1953 году. Мизурский клуб, как его именовали местные жители, на длительное время стал настоящим центром культуры горной части района", - говорится в сообщении.

С просьбой провести реконструкцию в доме культуры к Вячеславу Битарову обратились жители Мизура в декабре прошлого года. Объект был включен в нацпроект "Культура", на необходимые работы выделено 7 млн рублей.

Зрительный зал для сельчан должен открыться в обновленном виде уже в декабре текущего года. На объекте завершены замена кровли и наружные работы. Также там ведется внутренняя отделка.